毒品搞文創 教長潘文忠：新興毒品是反毒最大挑戰

毒品也搞文創，佯裝成王子麵、糖果、咖啡等食品，吸引青少年吸食。教育部長潘文忠今天表示，「新興毒品是反毒最大挑戰」，政府將建新興毒品資料庫來宣導防範，教育部也會跟內政部警政署合作，將學生吸毒黑數揪出，對症下藥。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、內政部、法務部及衛福部等報告「校園毒品氾濫之成因與因應對策」，潘文忠表示，近期青少年施用的毒品多為混合性物質，各品項的純質淨重低，微量施用代謝後較不易檢出，以及新興毒品層出不窮，清查困難。

教育部統計，去年學生藥物濫用共有1006件，其中3件吸食一級毒品、323件是二級毒品、676件是三級毒品。跟104年相較，105年學生吸食三級毒品減少809人，降幅54.8％；第二級毒品施用人數增加60人，原因是使用混合性毒品的增加，最後以高階毒品納入統計。

「毒品也在搞文創」，民進黨立委吳思瑤質詢指出，現在毒品非常厲害，包裝成軟糖、琵琶膏、果汁及汽水等，讓青少年在沒有心理防備下吸食，看了讓人心驚。她表示，官方對於吸毒人數的統計不具任何意義，「因為未列入的黑數10倍以上」。

潘文忠表示，行政院長林全已指示法務部及衛福部，將新興毒品的完整資料庫建立起來，除了作為檢驗單位的參考，也要對一般民眾加強宣導，以避免吸食。法務部次長張斗輝說，新興毒品資料庫要怎麼建置，本月底會有結論。

對於青少年吸毒黑數，潘文忠表示，教育部未來每月將以學籍資料庫與內政部警政署提供的18~24歲涉毒品案件嫌疑人進行比對，一旦發現他們具有學生身分，會請學校開專案進行輔導，協助他們遠離毒品。

教育部今年2月首次依警政署提供的去年18~24歲涉毒品案件嫌疑資料7550筆，與學生學籍系統進行比對，具大專校院或高中職學生身分者計390人，占查驗總數的5.1％。這390位學生中，之前學校有通報教育部者僅37人，其他353人是經過教育部與警政署合作勾稽後才查出來。

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(中時)