越南台灣旅客首季逾15萬人次 年增22%
越南旅遊總局統計顯示，今年第1季度越南的國際旅客逾321萬人次，較去年同期成長29%，其中台灣旅客逾15萬人次，年增22.4%。
根據統計，今年前3個月，從航空入境越南的國際旅客約263萬人次，從陸路入境的近47萬人次，海運入境的逾11萬人次。
今年前3個月，越南的中國大陸旅客近94萬人次，排名第1；越南的南韓和日本旅客分別為53萬人次和20萬人次，分居第2和第3。
今年3月越南的台灣旅客達4萬6333人次，累計今年前3個月越南台灣遊客達15萬142人次，年增22.4%，排名第6。
越南旅遊業部門近日在河內舉辦國際旅遊展覽，吸引來自25個國家和地區的646家旅行業者參與盛會。中華民國交通部觀光局駐吉隆坡辦事處看好越南市場，帶領40家台灣旅遊業者前來參展，推廣台灣觀光魅力。
台灣對越南放寬簽證措施後，赴台觀光的越南旅客從2015年的14萬人次，增到去年的19萬人次；今年前2個月越南赴台旅客逾4萬人次，年增91.04%。1060410
(中央社)
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