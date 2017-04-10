川習會後 六方會談中國團長武大偉訪韓
北韓核問題六方會談中國團長、中國外交部朝鮮半島事務特別代表武大偉今天起訪問南韓4天，將與南韓就北韓核威脅的因應方案進行磋商。
南韓「亞洲經濟」引述南韓外交部表示，武大偉將於今天下午與北韓核問題六方會談南韓團長、外交部韓半島和平交涉本部長金烘均會晤。這是自去年12月9日後，時隔4個月六方會談韓、中團長再次會晤。
據報導，武大偉訪韓期間，將向南韓說明剛剛結束的中美高峰會晤（川習會）中有關北韓核問題的協商內容、中國對於北韓核問題的解決方案、對南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）問題的立場，以及中國政府掌握的北韓動向等。
此次川習會期間，美國對涉嫌使用化學武器的敘利亞政府軍進行空襲。美國總統川普也曾發表「如果中國不對北韓施壓，美國將單方面對北韓採取行動」的發言，中國對此將採取何種方式應對頗引人注目。
本週北韓將舉行一系列重要活動：11日將舉行最高人民會議，15日是金日成的冥誕「太陽節」。不排除北韓以此為契機，進行核子試驗等軍事挑釁行為的可能性。武大偉此次訪韓期間，將與南韓就應對北韓突發軍事挑釁的方案交換意見。
據報導，武大偉此次訪韓為期4天，他將和南韓下屆總統選舉各陣營人士見面，強調透過對話解決北韓核問題，並傳達中國反對南韓部署薩德的立場。
另外，美國副總統彭斯將於16至18日訪問南韓，向南韓政府說明川習會中關於北韓核問題的內容，以及美國今後對北韓政策走向。1060410
(中央社)
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