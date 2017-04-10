氣溫回暖 東部春茶芬芳上市
台東地區特有的「不知春」烏龍茶產期進入尾聲，接著上市的是春茶，這幾天氣溫回暖，茶園裡已看見採茶婦女的身影，民眾可下鄉品嘗新鮮的春茶。
農委會農糧署東區分署表示，東部擁有良好的水質與土壤，加上茶農獨特的製茶技術，所產製的茶葉品質優良、風味佳，散發天然甘甜。
東區分署表示，今年春季氣溫變化大，茶樹新芽生長的時間略為延後，導致春茶採收時期較往年晚，預計於4月中旬上市。春茶因適逢春天溫度適中、雨量充沛，加上茶樹經過冬季的休養生息，使茶樹芽葉肥壯、色澤翠綠，葉片質地柔軟，品質甚佳。
東區分署指出，東部生產的特色茶品，均具有獨特風味。例如花蓮縣瑞穗鄉的「蜜香紅茶」，經由小綠葉蟬叮咬過的茶葉所烘焙而成，除了注重紅茶滋味外，更提升其優雅的香味，冷熱飲皆宜，尤其冷飲的蜜味更香醇。
台東縣鹿野鄉的「紅烏龍」是茶業改良場台東分場研發，以獨特烘焙方法製作，發酵程度較重、帶有成熟果香滋味，茶湯呈琥珀橙紅色澤的特色烏龍茶品；宜蘭縣冬山鄉「素馨紅茶」，生產於冬山河上游山區，雨水充沛、濕度充足，茶葉柔嫩、氣味芬芳，不苦不澀，也具蜜香紅茶口感甘甜的特色。
為強化衛生安全，東區分署加強產區茶葉農藥殘留抽檢工作，並輔導茶農取得產銷履歷、有機驗證、產地證明等標章認證，及申請台灣農產品生產追溯條碼，保障消費者飲茶的安全。喜愛茶飲的民眾，不妨親臨東部茶鄉一遊，除品味優質好茶，亦可欣賞美麗的茶園風光，體驗農村的製茶文化。1060410
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。