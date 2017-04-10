氣溫回暖 東部春茶芬芳上市

台東地區特有的「不知春」烏龍茶產期進入尾聲，接著上市的是春茶，這幾天氣溫回暖，茶園裡已看見採茶婦女的身影，民眾可下鄉品嘗新鮮的春茶。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝 106年4月10日

台東地區特有的「不知春」烏龍茶產期進入尾聲，接著上市的是春茶，這幾天氣溫回暖，茶園裡已看見採茶婦女的身影，民眾可下鄉品嘗新鮮的春茶。

農委會農糧署東區分署表示，東部擁有良好的水質與土壤，加上茶農獨特的製茶技術，所產製的茶葉品質優良、風味佳，散發天然甘甜。

東區分署表示，今年春季氣溫變化大，茶樹新芽生長的時間略為延後，導致春茶採收時期較往年晚，預計於4月中旬上市。春茶因適逢春天溫度適中、雨量充沛，加上茶樹經過冬季的休養生息，使茶樹芽葉肥壯、色澤翠綠，葉片質地柔軟，品質甚佳。

東區分署指出，東部生產的特色茶品，均具有獨特風味。例如花蓮縣瑞穗鄉的「蜜香紅茶」，經由小綠葉蟬叮咬過的茶葉所烘焙而成，除了注重紅茶滋味外，更提升其優雅的香味，冷熱飲皆宜，尤其冷飲的蜜味更香醇。

台東縣鹿野鄉的「紅烏龍」是茶業改良場台東分場研發，以獨特烘焙方法製作，發酵程度較重、帶有成熟果香滋味，茶湯呈琥珀橙紅色澤的特色烏龍茶品；宜蘭縣冬山鄉「素馨紅茶」，生產於冬山河上游山區，雨水充沛、濕度充足，茶葉柔嫩、氣味芬芳，不苦不澀，也具蜜香紅茶口感甘甜的特色。

為強化衛生安全，東區分署加強產區茶葉農藥殘留抽檢工作，並輔導茶農取得產銷履歷、有機驗證、產地證明等標章認證，及申請台灣農產品生產追溯條碼，保障消費者飲茶的安全。喜愛茶飲的民眾，不妨親臨東部茶鄉一遊，除品味優質好茶，亦可欣賞美麗的茶園風光，體驗農村的製茶文化。1060410

(中央社)