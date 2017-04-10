李孝利和泫雅重返樂壇 計畫5月出擊

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南韓5月9日舉行總統大選，歌壇性感歌后李孝利和泫雅可能選在此一期間重返樂壇。

南韓「亞洲經濟」指出，被譽為樂壇「性感天后」的李孝利目前正全力以赴準備新專輯。

1998年李孝利以第1代女團FIN.K.L的隊長身分正式出道，組合解散後，李孝利並沒有淡出，單飛樂壇，演唱了多首膾炙人口的熱門單曲。

2013年與音樂人李尚順結婚後，李孝利移居濟州島，從那時起觀眾就很難在電視上看到李孝利的身影。李孝利攜新專輯重返的消息傳出，引起媒體高度關注。

圈內人士表示，李孝利計畫5月初重返樂壇，但所屬經紀公司日前表示，時間也可能推遲至6月，近日李孝利已經在首爾某處拍攝了新曲MV。

另外，在南韓已解散的女團4minute中擔任主Rapper、主領舞的泫雅，此次的單飛回歸稍顯特別，並不是一個人「孤軍奮戰」，而是與兩名男團成員組成全新混聲小分隊。

將與泫雅搭檔的是同一經紀公司Cube娛樂的師弟PENTAGON成員李會澤（Hui）與金孝鐘（E'Dawn），組合名稱定為Triple H。

2011年，泫雅和Beast成員張賢勝組成Trouble Maker混聲組合，二人性感又具有衝擊力的舞臺表演，當年讓人津津樂道。1060410

(中央社)