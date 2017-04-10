前瞻計畫 新北積極爭取綠能建設

新北市政府今天表示，限電噩夢可能讓國內投資環境更險峻。政府有責任緩減此一政治危機，建構穩定的基礎建設。地熱發電與儲能設施前瞻行動，是穩定可行的能源轉型藥方。

立法院今天舉行「前瞻基礎建設特別條例」公聽會，第1場「綠能建設」，新北市府經濟發展局長施威全上午一早到立法院爭取入場發言，希望能藉公開場合，表達市府對綠能的積極態度與立場。

市府發佈新聞表示，能源議題就是國安議題，缺電就是政治危機。新北市府也盼中央與地方，可以一起合作推動非核家園，讓前瞻基礎建設，成為厚植未來競爭力的利基，而不是問題沒解決，反而徒留龐大債務。

市府期盼中央能支持新北市的地熱基載能源，及儲能分散式能源的方案，共推台灣的能源轉型。在限電危機逐漸逼進、即將成真的時刻，政府必須要能提供安全、不匱乏的供電環境，讓生產者、投資者，可預見一個長期、穩健的經濟環境。

市府願意協助中央落實「2025年非核家園」的能源轉型目標，主張「發展地熱基載能源」以及「儲能分散式能源」，讓能源來源更多元，藉著削峰填谷的儲電方式，若施行全國，將可省掉2.3座明潭水庫的發電量。

市府說，行政院前瞻基礎建設計畫的綠能建設類別，主要為提高再生能源發電占比，並以太陽光電及風力發電作為推動主軸。依規劃，僅盤點出2年至4年不等的短期設置目標量，無具體規劃後續中長期可行的目標量，令人憂心。

新北市府表示，若把未來綠能建設僅押注在此兩種發電方式，2025年可否達成再生能源占總發電量20%的目標，機會渺茫。且太陽能與風力發電的氣候不確定因素高，將使國內未來恐再次陷於能源危機的夢魘。可惜新北市的前瞻，被排除在中央的前瞻計畫之外，令人遺憾。1060410

(中央社)