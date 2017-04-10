伊蘭羚羊聯合哺育 2隻小羊多奶媽

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今年2月中旬，伊蘭羚羊「秀梅梅夏」、「秋姿」同時生下「夏櫻」與「姿妙」，但因「秋姿」首度當媽，不願哺育寶寶，只好由「秀梅梅夏」阿嬤兼母親，一次照顧2隻小羊。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 106年4月10日

台北市動物園剛滿月的伊蘭羚羊寶寶「夏櫻」、「姿妙」上週到戶外活動場，跟阿姨們相處，也曬曬暖陽。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 106年4月10日

台北市動物園剛滿月的伊蘭羚羊寶寶「夏櫻」、「姿妙」上週到戶外活動場，跟阿姨們相處，幸好阿姨「慧梅菊」奶水充足，2隻寶寶多了個奶媽。

今年2月中旬，伊蘭羚羊「秀梅梅夏」、「秋姿」同時生下「夏櫻」與「姿妙」，但因「秋姿」首度當媽，不願哺育寶寶，只好由「秀梅梅夏」阿嬤兼母親，一次照顧2隻小羊。

保育員上週讓2隻寶寶到戶外活動場，跟阿姨們相處，動物園發言人曹先紹說，「慧梅菊」最近剛生產完，可惜分娩時間過長，寶寶不幸夭折，但奶水充足。

曹先紹表示，「慧梅菊」脾氣有點硬、不好親近，保育員原本擔憂「慧梅菊」可能不會分奶水給2隻寶寶。經過1天觀察，發現「慧梅菊」加入哺育寶寶行列，並親自幫2隻小羊理毛。

曹先紹說，2隻小羊出生後8天會自己吃草，但要再過5、6個月才會斷奶，在「慧梅菊」聯合哺育下，相信2隻小羊會快快長大。1060410

(中央社)