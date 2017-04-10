旺角騷亂 港大學技術員入獄近5年
香港1名大學電腦技術員因為參與去年農曆年初二凌晨在旺角發生的騷亂，今天被區域法院法官判處入獄4年9個月。
綜合電子媒體的報導，被告為32歲的楊家倫，在「旺角騷亂」中曾放火燒計程車，案發後被捕，早前被法院裁定暴動和縱火罪名成立，延至今早宣判。
據報導，法官早上判處楊家倫暴動罪入獄4年9個月，縱火罪入獄4年3個月，兩罪同期執行。
官方香港電台報導，法官判刑時說，「旺角騷亂」的暴力程度嚴重，且發生在旺角鬧市，法庭有需要維護社會安寧，發出阻嚇訊息，以阻止同類事件發生。
在此之前，本地法庭也曾判處3名參與「旺角騷亂」的示威者暴動罪名成立，各入獄3年，3人已提出上訴。
在2014年「占中」運動期間崛起的一些激進組織和個別人士包括本土民主前線，於去年春節期間，以保護非法攤販為名，在網上呼籲支持者到旺角集合。
因小販非法擺攤遭驅趕，從大年初一深夜開始形成警民對峙，並持續到大年初二凌晨，期間集結人士阻止執法人員驅趕非法攤販和維持秩序。
其後，集結人士以磚塊、玻璃和竹枝襲擊警員，高峰時有700人參與，導致包括警員在內的100多人受傷。
這次騷亂後，警方大舉拘捕主導者和參與者。1060410
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。