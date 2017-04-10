旺角騷亂 港大學技術員入獄近5年

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香港1名大學電腦技術員因為參與去年農曆年初二凌晨在旺角發生的騷亂，今天被區域法院法官判處入獄4年9個月。

綜合電子媒體的報導，被告為32歲的楊家倫，在「旺角騷亂」中曾放火燒計程車，案發後被捕，早前被法院裁定暴動和縱火罪名成立，延至今早宣判。

據報導，法官早上判處楊家倫暴動罪入獄4年9個月，縱火罪入獄4年3個月，兩罪同期執行。

官方香港電台報導，法官判刑時說，「旺角騷亂」的暴力程度嚴重，且發生在旺角鬧市，法庭有需要維護社會安寧，發出阻嚇訊息，以阻止同類事件發生。

在此之前，本地法庭也曾判處3名參與「旺角騷亂」的示威者暴動罪名成立，各入獄3年，3人已提出上訴。

在2014年「占中」運動期間崛起的一些激進組織和個別人士包括本土民主前線，於去年春節期間，以保護非法攤販為名，在網上呼籲支持者到旺角集合。

因小販非法擺攤遭驅趕，從大年初一深夜開始形成警民對峙，並持續到大年初二凌晨，期間集結人士阻止執法人員驅趕非法攤販和維持秩序。

其後，集結人士以磚塊、玻璃和竹枝襲擊警員，高峰時有700人參與，導致包括警員在內的100多人受傷。

這次騷亂後，警方大舉拘捕主導者和參與者。1060410

(中央社)