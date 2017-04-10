國民黨魁選舉 21日公布連署是否過關

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中國國民黨文傳會副主委胡文琦今天表示，黨主席選舉將於21日公布連署是否通過，只會公告合格或不合格。此外，黨中央將舉辦5場地方政見說明會。

胡文琦上午召開記者會指出，黨主席選舉登記為17、18日，黨主席參選人送交連署書的份數將於18日登記後，公告於國民黨全球資訊網；21日將公告連署是否通過，只會公告合格或不合格，不會公布合格份數，等於21日就能確認正式具參選資格的候選人。

此外，胡文琦說，黨中央預計辦理5場區域政見說明會，目前確定的有5月7日高屏場在高雄市、5月13日北北基宜場在新北市、5月16日中彰投場在台中市舉辦，此外，桃竹苗、雲嘉南場的時間、地點仍待確認。

立法院國民黨團今天舉辦黨主席選舉政見發表座談會，除了尋求連任的黨主席洪秀柱外，其餘擬參選人包括前副總統吳敦義、國民黨副主席郝龍斌、前國民黨副主席詹啟賢、前立法委員潘維剛與前北農總經理韓國瑜，都將會參加。1060410

(中央社)