今評估是否能出院 豬哥亮詢問家人「這件事」
藝人豬哥亮大腸癌末期住院至今逾兩週，先前傳出家屬簽署放棄「同意急救書」，不過近日病情轉趨穩定，據悉醫師今天也將評估是否可以出院，無疑為豬哥亮和家屬都打了劑強心針。
豬哥亮病情逐漸平穩，經過兩天觀察期後，也讓醫師今天將評估是否能出院，根據《蘋果日報》報導，今天病房除了傳出外省及台語腔的女子和男子交談聲，更有疑似豬哥亮的咳嗽聲和打嗝聲，但似乎病房內冷氣過強，也讓他頻頻詢問「我的外套呢」，過程只有護士進房換點滴之外，沒有任何人進出病房過，至於先前大陣仗守候的媒體也不再見，只剩其它病屬家人等候親屬看病。
(中時電子報)
關鍵字：豬哥亮
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