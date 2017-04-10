風傳媒收購新新聞 網媒周刊共創雙贏

風傳媒今天宣布，收購新新聞與台灣指標民調，盼網媒與周刊深入結合，共創雙贏。風傳媒創辦人張果軍說，合併後，三方經營團隊不會變動，新任董事包括張果軍、吳典蓉、夏珍等。

新新聞文化事業股份有限公司、台灣指標調查研究股份有限公司與樂風網路科技公司今天共同宣布，由樂風收購新新聞及台灣指標民調100%股權，樂風並將分別對新新聞及台灣指標民調增資新台幣4850萬元及400萬元。

樂風為風傳媒創辦人張果軍獨資持有。張果軍指出，由於網路興起，徹底改變媒體經營環境，但不變的是當年新新聞發刊辭「自由報業宣言」所宣示的：「民主的土壤仍待灌溉，社會的脈動亟需呼應，理性的空間尤須開創，媒體的功能更應充實」。

張果軍說，由新新聞及風傳媒共組的經營團隊，會繼續執守新新聞獨立自主，「為自由報業作先鋒，為民主社會奠基石」的信念。

他說，合併之後，三方經營團隊都不會變動，但會有更多合作與交流的機會。新新聞及台灣指標民調新任董事會名單，包括張果軍、吳典蓉、夏珍、溫芳瑜、王驛淳。

新新聞副社長陳東豪指出，網路時代資訊爆炸及破碎化，一般網媒缺乏新新聞深度完整報導及犀利評論分析的傳統。但周刊雜誌單獨存在，沒有網路的支援，經營上將逐漸失去相對的競爭力。若能將網路媒體即時快速的特性、社群互動及影音的優勢，與周刊雜誌做深度的結合，將會是一個共創雙贏的局面。

風傳媒總編輯吳典蓉指出，這次與新新聞及台灣指標民調的結合是強強聯手，除了網路與平面雜誌通路業務的互補綜效外，在報導的完整性、權威性及影響力，更有加乘的效果。

台灣指標民調總經理黃崇松表示，加入風傳媒團隊，將有更多資源來做深入的調查研究，值得期待。

新新聞創刊於1987年3月12日，在此之前半年民進黨宣布成立，台灣社會進入威權體制崩解前的震盪，在報禁下無法取得立場較客觀的資訊，標榜「獨立自主」的新新聞創刊，可說是「台灣民主開放第一聲」。30年來，新新聞與台灣的民主進程同聲同息，見證台灣民主的波瀾起伏，從蔣經國晚年、李登輝、陳水扁、馬英九到蔡英文政府的3次政黨輪替，在每個關鍵時刻忠實紀錄台灣政治社會的脈動，深入觀察並提出最尖銳的批判。

這次併購案由長興聯合會計師事務所擔任買方財務顧問，協合國際法律事務所擔任買方法律顧問。1060410

(中央社)