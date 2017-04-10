說不插手敘還射飛彈 G7外長要美說清楚

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七大工業國集團（G7）外交部長，今天將舉行為期2天的年度會議，歐洲和日本將尋求美國釐清多項議題，尤其是敘利亞問題。

路透社報導，在義大利托斯卡尼（Tuscany）舉行的外長會議，適逢美國關切北韓核子野心，派遣海軍航空母艦打擊群接近朝鮮半島，以及西方和俄羅斯勉力試圖克服多年來彼此不信任關係之際。

但敘利亞內戰恐成為本次會議主要議題，其中義大利希望最後公報將強化聯合國（UN）終止敘利亞6年內戰的努力。

這次會議讓義大利、德國、法國、英國、加拿大和日本等國首次有機會，當面向美國新任國務卿提勒森（Rex Tillerson）問清楚，華府現在是否致力推翻敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al Assad）。

美國總統川普曾暗示，他會比前幾任總統減少干預，倘若符合美國利益，他也願意對侵犯人權的行動睜一隻眼，閉一隻眼。因此，當美國上週下令攻擊敘利亞，以回應美國所謂阿塞德政權對平民發動的化武攻擊時，令許多外交人員感到困惑。

然而，就在許多歐洲國家致力推翻阿塞德政權之際，華府到底是要阿塞德下台，還是這次飛彈攻擊只是警告，目前還不明朗。

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）週末表示，敘利亞政權換人是川普政府的優先要務，提勒森卻在8日表示，華府首要之務是打擊聖戰組織伊斯蘭國（IS）。

兩人釋出截然不同的訊息讓歐洲盟邦深感困惑和挫折。歐洲盟邦亟於爭取華府全力支持大馬士革當局政權換人的政治解決方式。

1名要求不具名的高級歐洲外交官說：「美國說他們同意，但（私底下）又沒任何表示，他們不參與，而是在黑暗中漫無目標的航行。」1060410

(中央社)