韓美軍浦項後勤演習 因應半島緊張

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南韓軍方消息人士今天透露，韓美兩軍今起至21日在南韓東南沿岸浦項地區舉行後勤演習，目的是有效補給戰爭物資。

南韓聯合新聞通訊社指出，這項演習代號為「Operation Pacific Reach」。美軍投入2500名兵力、南韓軍1200名兵力。

據報導，由於朝鮮半島緊張局勢繼續升溫，今年演習規模擴大，目的在於因應朝鮮半島發生戰爭的情況，同時有效應對大規模災難。1060410

(中央社)