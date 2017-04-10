潭子第七公墓納骨塔動土 提供2萬塔位

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台中市潭子區石牌公園內納骨塔從民國78年啟用至今，塔位已不足，市府今天在原址動土新建納骨塔，台中市長林佳龍說，完工後可提供2萬個塔位，滿足地方治喪需求。

台中市潭子區石牌公園內有全區唯一的納骨塔，民國78年興建啟用至今，塔位早已不足。為此，台中市政府推動潭子區第七公墓遷葬，今天在原址動土新建納骨塔，預計108年完工啟用，可提供2萬個塔位。

林佳龍表示，潭子區人口超過10萬人，感謝各界促成此工程推行，滿足地方的治喪需求；未來會透過都市計畫，持續推動潭子區整體規劃，帶動建設與發展。

林佳龍指出，市府將持續推動公墓遷葬綠美化與土地再利用，遷葬的公墓經整地規劃後可打造為公園，成為居民運動休閒的好地方，希望地盡其利，也讓台中往低碳綠化城市目標邁進。

林佳龍認為，豐原副都心結合周邊潭雅神區域整體規劃，市府透過都市計畫完善潭子區發展，包括鐵路高架化、國道4號豐原延伸到潭子段等交通建設都陸續推行中，聚興產業園區、聯合辦公大樓、市警局新建大樓等建設也將提升區域生活機能及環境品質。

生命禮儀管理處表示，舊有墓地遷葬興建納骨塔，能提升鄰近社區居住環境衛生及品質改善，將透過綠美化，達到公墓公園化、森林化的目標；市府也將加強推動環保自然葬，除了原有大坑、神岡樹葬區外，預計今年再增加樹葬區面積。1060410

(中央社)