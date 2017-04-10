美航艦駛向北韓 陸官媒：非常不厚道
中共黨媒微信公眾帳號「俠客島」今天發表評論說，美國航空母艦卡爾文森號駛向北韓，在敘利亞事件後「來得有點快」，且「非常不厚道」，但這是常態，中國大陸「見招拆招吧」。
這篇評論說，先前預測美國向敘利亞發射飛彈，往後的事會「更精彩」。但卡爾文森號（USS Carl Vinson）駛向北韓就印證了這一預測，「來的有點快」。
評論指出，美國總統川普下令攻擊敘利亞，是「出於美國國內政治鬥爭的需要」。川普如今受制於紛雜的政治鬥爭，以至於施政步履維艱，因此非常迫切地需要一個甚至若干個外交上的勝利，鞏固自己的政治地位。
評論說，北韓顯然會比敘利亞更複雜。面對孤立和制裁，北韓保持了基本軍事實力完整，尤其有著足夠的「還手能力」。但美國目前在東亞的軍事實力，加上日韓也不夠形成「一擊必殺的打擊能力」。只要給北韓留下一絲還手能力「會發生什麼呢？可以盡情想像」。
這篇評論提到，卡爾文森號航空母艦的動作若被解讀為「嚇唬」是不對的，因為北韓的舉動正一步步逼近美國的底線，美國不顧盟國利益片面行動，也是「合理的假設」。
評論還預測，美軍若對北韓發動攻擊，絕無可能只是「有限的」或「斬首」而已，而是不顧一切的以摧毀北韓政權為目標的全面進攻。屆時受害國依程度排名，將是北韓、南韓、日本、中國大陸和美國。
評論最後說，這個時間點上美國航空母艦又來了，「非常不厚道」。但對中國大陸而言，「這才是常態，見招拆招吧，拆得合適了，中美之間就又合作了」。1060410
(中央社)
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