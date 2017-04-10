劉世芳等提案 正副總統退職禮遇金一律8萬
民進黨立委劉世芳等人今天提案修法，將卸任正副總統的禮遇金分別從新台幣25萬、18萬修正為8萬元。
劉世芳上午在臉書發文表示，年金改革，不能漏掉卸任總統副總統禮遇條例，曾有不滿年金被砍的人質疑，正副總統禮遇金應砍半，副總統陳建仁已宣示，總統蔡英文和他未來卸任禮遇金金額願意比照一般公務員退休金，只要領天花板的7萬5000元，這是蔡總統及陳建仁的心胸與決心，令人敬佩。
她表示，為呼應正副總統的宣示，她與立委段宜康、吳秉叡提案修改「卸任總統副總統禮遇條例」草案，把卸任總統和副總統的禮遇金分別從25萬、18萬，一體改為8萬元。
劉世芳說，過去「總統副總統禮遇條例」2001及2006年2次修法，為前副總統連戰量身打造、導致卸任副總統領得比總統還多的荒誕條款，這次修法內容一併刪除。
她表示，連戰退職後到底能領多少錢？當所有卸任總統、副總統禮遇金額降低、年限紛紛屆止時，只有連戰一路從40幾萬到20幾萬，無論國家如何改革都罕受衝擊，「我們真的只能感嘆連爺爺不愧是唯一的特殊存在！」1060410
(中央社)
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