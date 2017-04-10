無塵室的血汗，工程師從屁屁噴出

造成血便的原因可能是大腸癌外，也可能是痔瘡引起。（馮惠宜攝）

烏日林新醫院大腸直腸外科醫師陳威佑（左）指出，這名男工程師是因為久站造成肛門血液循環不良，再加上飲食失衡，會造成痔瘡。（馮惠宜翻攝）

在無塵室工作可別因為穿脫麻煩不敢多喝水，台中一名30歲工程師，每天站立工作超過8小時，因穿脫無塵衣不方便，不敢多喝水，平日飲食又多肉少蔬菜，前陣子如廁後擦屁股驚見血絲，狀況持續一周，嚇得他趕緊到醫院大腸直腸外科接受大腸鏡檢查，幸好排除大腸癌，發現是3顆內痣在作怪。

烏日林新醫院大腸直腸外科醫師陳威佑指出，這名男工程師是因為久站造成肛門血液循環不良，再加上飲食失衡，以及排便時過度用力，才會造成痔瘡。

經診療後，男工程師接受不需要麻醉的內痔結紮手術；陳威佑解釋，此手術是將一條醫療用小型橡皮筋套在內痔上，經過一段時間後，血液輸送不到痔瘡內，讓它逐漸縮小、掉落；但一次只能處理一顆，間隔約三周可再處理下一顆內痔，雖然治療時間拉長，但相對於侵入式治療，疼痛感與復原時間都減少許多，對於工作繁忙的族群是項效果佳的選擇。

陳威佑表示，痔瘡好發年齡層為20歲至60歲，常見症狀大多為解便帶有鮮血、肛門有搔癢感、肛門疼痛及組織脫出；痔瘡的高風險群為長期便秘、蔬果水分攝取不足、缺乏運動、長期臥床或懷孕婦女等族群。

治療可分為非手術治療及手術治療，陳威佑表示，輕度患者可先以非手術治療法，通常以日常保健及藥物控制為主，平時多補充水分，多攝取富含纖維質的蔬果，保持適當的運動，養成規律的作息，配合醫師開立的消炎止痛、軟便劑及痔瘡藥膏使用。對於較嚴重的患者，如有痔瘡脫出，無法推回者，或非手術治療無效者，則需以手術治療。

(中時)