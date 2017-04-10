MLB》99.96％能到手的勝投 岩隈久志卻錯過了

天使9下上演7分逆轉秀，送給水手3連敗。(美聯社)

據資料顯示，2011年至今若球隊到9局還領先達6分以上，贏球機率是99.96%，而前役繳出優質先發、卻苦吞敗戰的岩隈久志，10日率水手出戰天使，不僅繳出6局失1分好投，水手打線也給他9分奧援，未料9下水手牛棚竟個個提汽油桶上陣，讓天使逮到機會上演7分大逆轉，以10比9勝出，送給水手3連敗。

岩隈比起前役等不到支援，此役前5局打線就替他打進7分；握有領先的他投起來更是威風八面，主投6局僅被打2安，只有因2下西蒙斯(Andrelton Simmons)的陽春炮丟掉1分，退場時球隊還以6分領先；儘管7下被天使追回2分，不過水手也在第7、第8局再攻得2分。8局結束，水手還以9比3領先。

眼看勝券在握，沒想到水手的噩夢才正要開始。9下中繼投手費恩(Casey Fien)上場後援，卻先讓普荷斯(Albert Pujols)擊出陽春炮，隨後投出2保送、被打1支安打，讓天使攻占滿壘。水手驚覺不妙，緊急壓出狄亞茲(Edwin Diaz)，因滾地球讓1分回來後，連抓到2出局。

狄亞茲看似要化解危機，但就是抓不到最後1出局，反投2次保送替自己添亂；讓天使單局第二度上場的潘寧頓(Cliff Pennington)逮到機會，擊出再見安打終結比賽，他賽後仍難以置信眼前的一切，「像這樣的戲劇性逆轉戲碼，一年內可能看不到幾次。這場比賽真是太棒了！」

水手占盡優勢卻吞敗，儘管總教練瑟維斯(Scott Servais)讚賞天使的打擊，但他也直言當下那樣的狀況，應該要壓制他們、讓他們出局，但他們卻沒能做到，讓他深感遺憾，「我們進攻發揮得很好，但必須拿到最後3個出局數，否則一切都沒用。」這場敗戰不僅岩隈錯失勝投，也讓坎諾(Robinson Cano)的5打點白忙一場。

(中時電子報)