春季植樹造林 南投林管處邀民眾參與
南投林區管理處邀民眾植樹護林，所轄苗圃培育苗木供造林及社區綠美化，民眾可向林管處、縣市政府、公所檢具資料申請。
春季是植樹綠化家園好時機，林務局南投林區管理處今天表示，每年依造林需求編列樹種及數量，在所轄6個苗圃培育苗木，供租地造林、平地造林、海岸造林等各項造林計畫，及社區植樹綠美化使用，並配合林務局調撥支援縣市政府、機關團體造林及綠美化。
南投林區管理處鼓勵栽植具經濟、生態、觀賞等價值的原生樹種，如光蠟樹、大葉山欖、毛柿、台灣樹蘭等蜜源植物；七里香、厚葉石斑木、台灣欒樹可作為綠美化植栽；瓊崖海棠、白水木、台灣海桐可當海岸防風樹種，並依地點、海拔、功能進行配置。
南投林管處表示，所轄人倫、田中、日月潭、霧社、東光、魚池苗圃，每年依需求提供苗木造林，培育苗木種類約100種、至今總培育數量300萬株，且優先培育本土原生樹種，以達適地、適木造林或綠美化成效。
南投林管處說明，栽植地點為國公有地者，可檢具土地所有權證明文件影本、土地管理機關同意書、植栽配置簡圖、現況照片提出申請，若栽植地點為私有地，直接向所在地鄉鎮市公所，或縣市政府申請。1060410
(中央社)
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