庫查「1桿洞進」 第16洞名人賽史第19次

我要評比

庫查第16洞喜出望外揮出本屆唯一揮出「1桿進洞」。(美聯社)

美國好手庫查10日在第16洞以「1桿進洞」，為個人本屆美國名人賽畫下完美句點，這記神奇1桿，讓他以283桿(-5)與比利時25歲新秀彼特斯並列第4，成為「美國第1」。

奧古斯塔國家俱樂部第16洞距離179碼，庫查10日這洞拿7號鐵桿揮出本屆美國名人賽唯一「1桿進洞」。

庫查也是賽史第28次擊出「1桿進洞」，結果第16洞就包辦19次之多，其中2010年與2016年各擊出3次，成為奧古斯塔最容易揮出「1桿進洞」的3桿洞。

(中時電子報)