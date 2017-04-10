機上供餐服務恐消失！氣候變遷 30年內亂流增140％

研究指出，氣候變遷，飛機遇亂流機率大增加。(圖/shutterstock提供)

氣候變遷，「嚴重亂流」可能成為飛航新常態，研究指出，在未來30年內，全球亂流頻率會比現在高出3倍，屆時乘客恐無法在機上飲食、自由散步。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導， 英國雷丁大學（University of Reading）研究發現，在二倍二氧化碳濃度大氣中，大西洋高空氣流發生明顯變化。分析結果顯示，中度、嚴重亂流頻率平均上升127%，未來30年內，嚴重亂流約增加140%，輕度亂流平均上升59%，輕度至中度亂流則約增75%。

參與研究的Paul William博士說，即使是經驗豐富的飛行人員，也會對亂流頻率的增加幅度感到驚訝，而這也代表著，乘客、空服員受傷機率也會隨之大增。

(中時電子報)