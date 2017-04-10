高雄老人免費裝假牙 補助預算15天全用光
高雄開辦65歲以上老人免費裝假牙，反應不錯，今年編列1800個預算，開放申請15天內全部用完，市議員鍾盛有質詢時表示，假牙對老人進食相當重要，很多人想去裝才發現補助竟已經沒了，盼衛生局設法加碼，落實這項福利。
鍾盛有今天在議會表示，高雄市65歲以上老人免費裝假牙的福利，自2000年謝長廷擔任市長期間推出，不過今年才剛開始，就有民眾反應，想去裝假牙卻發現補助名額已經全滿，質疑「補助廣告做這麼大，難道是做假的？」
衛生局長黃志中指出，每年老人假牙申請人數變動幅度很大，前年編列2100多名額，只有1800人申請，因此去年降為2000個名額，卻有3000多人申請，最後只好動用第二預備金支應，由於人數變動原因不明，市府編列預算時不易估算。
他說，今年衛生局針對一般老人編列1800個補助名額，中低收入戶700個，但3月1日開放申請，15天內就有2000多人受檢，雖然後續還得由醫師判斷是否符合補助資格，但預計還有至少3、400人等待假牙補助。
市議員劉德林也說，免費假牙是高雄重要老人福利，不能只做一半；黃志中則表示，假牙確實關係到老人進食能力，連帶影響健康，今年將再討論是否有其他方式支應相關經費，明年也會適度調整補助額度。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。