高雄老人免費裝假牙，補助預算15天全用光

高市衛生局長黃志中表示，因至少還有3、400人等待假牙補助，衛生局希望能夠繼續尋找經費加碼補助。（林宏聰攝）

高雄開辦65歲以上老人免費裝假牙，反應不錯，今年編列1800個預算，開放申請15天內全部用完，市議員鍾盛有質詢時表示，假牙對老人進食相當重要，很多人想去裝才發現補助竟已經沒了，盼衛生局設法加碼，落實這項福利。

鍾盛有今天在議會表示，高雄市65歲以上老人免費裝假牙的福利，自2000年謝長廷擔任市長期間推出，不過今年才剛開始，就有民眾反應，想去裝假牙卻發現補助名額已經全滿，質疑「補助廣告做這麼大，難道是做假的？」

衛生局長黃志中指出，每年老人假牙申請人數變動幅度很大，前年編列2100多名額，只有1800人申請，因此去年降為2000個名額，卻有3000多人申請，最後只好動用第二預備金支應，由於人數變動原因不明，市府編列預算時不易估算。

他說，今年衛生局針對一般老人編列1800個補助名額，中低收入戶700個，但3月1日開放申請，15天內就有2000多人受檢，雖然後續還得由醫師判斷是否符合補助資格，但預計還有至少3、400人等待假牙補助。

市議員劉德林也說，免費假牙是高雄重要老人福利，不能只做一半；黃志中則表示，假牙確實關係到老人進食能力，連帶影響健康，今年將再討論是否有其他方式支應相關經費，明年也會適度調整補助額度。

(中時)