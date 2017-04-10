埔里鎮蜈蚣里民抗爭：要觀光不要殯儀館

埔里鎮蜈蚣里民抗議群眾拉白布條及各種抗議訴求標語，在行政園區集結。（楊樹煌攝）

埔里鎮蜈蚣里民抗議群眾，前往埔里鎮公所拉白布條並表達抗議訴求。（楊樹煌攝）

埔里鎮長周義雄在民眾抗議聲中曾下樓欲向民眾說明，但因群眾罵聲不斷，鎮長在講話中不甘受辱，隨即憤而離去。（楊樹煌攝）

抗議群眾推派代表至鎮長室，由鎮長周義雄〈左〉接受陳情抗議書，並聽取抗議代表的訴求。（楊樹煌攝）

南投縣埔里鎮蜈蚣里民百餘人，今〈10〉日在蜈蚣里長黃美玉率隊下，再度集結在埔里鎮公所前舉白布條抗議公所要在第7公墓興建殯儀館，大家同聲表達「要觀光不要殯儀館」的訴求，最後由抗議者推派代表至鎮長室呈遞陳情書給鎮長周義雄後，抗爭行動平和落幕。

埔里鎮蜈蚣里反對建殯儀館的百餘位民眾，今天在鎮代何惠娟及里長黃美玉等人帶隊下，前往鎮公所前抗議殯儀館興建案，居民再度表達，興建殯議館地點緊臨鯉魚潭風景區，會嚴重衝擊觀光發展，要求鎮長周義雄實踐競選時要發展埔里觀光的諾言。

抗議者並對公所106年又以殯儀館腹地不足為由，要建停車場、家屬休息區及贄墓藝術公園等，再提案編列預算高達7千萬元要收購公墓旁農牧用地，指太誇張。

在抗議聲中，鎮長周義雄曾一度下來面對抗議群眾，並指有關興建殯儀館的詳情，會在12日下午於公所大禮堂舉行完整說明會，因抗議民眾罵聲不斷，並要求說明會必須在蜈蚣里集會所召開，鎮長不堪抗議群的辱罵聲不止，憤而離去，讓當時氣氛一度緊張，所報警方動員大批人馬的強力戒備，未釀成意外。

最後鎮長周義雄同意由抗議者推派代表至鎮長室，遞交抗議陳情書，才由里長黃美玉帶領抗議代表上樓，周鎮長除接受抗議陳情書，並再度重申，12日下午會在公所大禮堂舉行完整說明會，陳情代表仍不同在鎮公所召開，堅持要求在里集會所開才有誠意，鎮長表示會再研究，里長下樓轉達周鎮長已接受抗議陳情書，並訂12日舉行公聽會，抗議行動才告落幕。

鎮長周義雄指出，其實會規劃殯儀館在第七公墓興建，是因應鎮民代表會提案，為改善市區街道時有封路辦喪事，造成交通、市容亂象與公共危險，選擇公墓用地是對地方影響及傷害最小的；因殯儀館預定地面積不足，才進行購地，擴大範圍，讓殯儀館未來能發揮功能，星期三公所就會舉行公聽說明會，讓民眾充份了解殯儀館的規劃與興建，盼能化解民眾和里民的各項疑慮。

(中時)