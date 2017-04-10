按摩小棧經營權之爭 「台灣阿甘」不起訴
有「台灣阿甘」之稱的視障馬拉松好手張文彥創立「台灣阿甘精神發展協會」，並經營「台灣阿甘按摩小棧」，去年出面指控繼任理事長彭玉慧擅自變更按摩小棧負責人，還侵占小棧營收200萬元，彭女也反控張男侵占。台北地檢署調查認為，全案屬經營權爭議，兩人都無侵占犯意，今日處分不起訴。
曾拿下身心障礙運動會400公尺、1500公尺第一名的張文彥，2005年創立「台灣阿甘精神發展協會」，除舉辦路跑與公益活動，也經營「台灣阿甘按摩小棧」，為視障朋友創造就業機會。
「台灣阿甘精神發展協會」網站顯示，目前「台灣阿甘按摩小棧」共有北市龍山、雙連、忠孝敦化等全國11處營業據點，提供腳底按摩、全身按摩等服務。
張文彥去年出面指控，原本擔任協會行政職的志工彭玉慧2013年經改選當上理事長，開始藉機將他趕出協會，謀奪按摩小棧經營權，還利用他雙眼全盲的劣勢，擅自向國稅局變更按摩小棧的稅籍負責人。
張文彥指稱，每間按摩小棧每月淨利可達20萬，彭玉慧至少應朋分一半給他，但彭女從2015年開始就不再匯錢給他，侵占小棧營收至少200萬元，逼得他想賣獎牌換現金，因此控告彭女侵占等罪。
彭玉慧不甘示弱，反控部分小棧的負責人直接將營收交給張文彥，也控告張侵占。彭女也主張，按摩小棧屬協會所有，營收也歸協會運用，並非張文彥的私人財產。
檢方認為，所有按摩小棧的租約，都是以協會名義簽約、承租，彭玉慧接任理事長後，以協會名義將部分按摩小棧的稅籍負責人自張文彥變更為協會，並無不法之處。
檢方傳訊部分按摩小棧負責人，發現張文彥、彭玉慧共同處理按摩小棧事務多年，因此有些小棧將營收交給張，某些小棧將營收交給彭，按摩小棧的帳目不清，難以認定張、彭有侵占的故意。
(中時)
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