台北動物園伊蘭羚羊聯合育幼 阿嬤阿姨齊當奶媽

「夏櫻」及「姿妙」好奇心旺盛，看到黃頭鷺及混群的東非劍羚，不斷想上前一探究竟。（台北市立動物園提供）

伊蘭羚羊寶寶「夏櫻」、「姿妙」到戶外活動場與阿姨們混群，順便曬曬暖陽。（台北市立動物園提供）

上週天氣普遍晴朗，台北市立動物園保育員嘗試讓滿月的2隻伊蘭羚羊寶寶「夏櫻」、「姿妙」到戶外活動場與阿姨們混群，順便曬曬暖陽。原先羊寶寶都是由身兼阿嬤及媽媽角色的「秀梅梅夏」獨力撫養，但這回在戶外活動場碰巧遇到剛生產完、而且奶水充足的阿姨「慧梅菊」，兩隻羚羊寶寶意外多了個奶媽。

今年2月中，伊蘭羚羊「秀梅梅夏」及女兒「秋姿」同時產下雌性寶寶「夏櫻」及「姿妙」，可惜首次生產的「秋姿」遲遲不願意哺育寶寶，幸好身兼阿嬤及媽媽角色的「秀梅梅夏」展現出堅強母性，2隻羚羊寶寶都在她的哺育下，漸漸地成長茁壯，在哺育期間，保育員每天特別在室內欄舍提供充足的樹葉，讓「秀梅梅夏」能兼顧營養。

這幾天天氣轉暖，保育員讓2隻滿月的伊蘭羚羊小朋友一起到戶外活動場放風，剛出戶外活動場的「夏櫻」及「姿妙」好奇心旺盛，看到黃頭鷺及混群的東非劍羚，不斷想上前一探究竟，「秀梅梅夏」只要看小朋友走遠了，就會發出聲音呼喚牠們，伊蘭羚羊寶寶也會「咩咩」地回應。

保育員表示，伊蘭羚羊很少發出叫聲，為了照顧伊蘭羚羊寶寶所出現的呼喚與回應，連保育員也難得聽見。

戶外活動場內剛生產完的伊蘭羚羊「慧梅菊」奶水量充足，可惜因為分娩時間過長，寶寶不幸夭折。雖然「慧梅菊」脾氣有點硬、不好親近，但保育員仍殷殷期盼「慧梅菊」或許會願意將奶水分給，好分擔「秀梅梅夏」獨自哺育兩隻羚羊寶寶的辛勞。

等待了一天，保育員果然觀察到「慧梅菊」哺育「夏櫻」及「姿妙」的行為，並且替伊蘭羚羊寶寶理毛，「秀梅梅夏」看見後也從不遠處漫步過來，一起加入幫寶寶們理毛的行列，讓瞬間多了份寵愛的伊蘭羚羊寶寶們，舒服到閉起眼睛。

伊蘭羚羊寶寶「夏櫻」、「秋姿」出生後8天就會自己吃草，但還需再過5至6個月才會斷奶。現在有阿姨「慧梅菊」的幫忙，相信2隻伊蘭羚羊寶寶可以快快長大囉，喜愛牠們的遊客，也別忘了來到非洲區看看牠們喔。

(中時)