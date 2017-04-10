中壢警臨檢旅館 赫見公媳還起出毒品
桃園市中壢警分局中壢派出所9日晚間在新興路1家商務旅館臨檢時，發現35歲徐姓女子跟54歲邱姓男子吸食毒品，意外發現2人竟是公媳關係，員警還發現徐女孩帶著4歲的兒子，訊後依違反毒品危害防制條例移送，也通報高風險家庭列管。
警方表示，中壢派出所副所長甘博倫等人9日晚間21時在新興路1間商務旅館例行性臨檢時，發現邱男與徐女在房間內，以為是老少情侶，追問下才知道2人是公媳關係，警方查證身分後，發現徐女日前因毒品案遭通緝，搜索後在身上起出1包0.37公克的安非他命。
徐女供稱，毒品是3月底在平鎮區三仔頂南豐路路邊，跟1名綽號「阿生」的男子，以1包1000元購買。公公則是幫忙帶小孩，並沒有吸毒。邱男也說，自己服用高血壓藥物，根本不可能吸毒。但警方懷疑2人說法，對2人驗尿後，發現都呈現陽性反應。
警方表示，訊後將2人移送法辦，另對於吸毒者有照顧未滿12歲的子女之情形，則通報桃園市社會局高風險家庭列管，希望能將該家庭好好的導入正常生活。
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(中時)
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