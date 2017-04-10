立委憂新興毒品難防 糖果王子麵都淪陷

新興毒品讓人防不勝防，多位立委今天指出，咖啡包、糖果、王子麵等都變毒品包裝，讓人難以判別。法務部表示，反毒大本營網站會更新新興毒品樣態，供民眾查詢。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、法務部、衛福部、內政部等部會報告「校園毒品氾濫之成因與因應對策」。

民主進步黨籍立法委員陳亭妃表示，根據教育部的反毒預算來看，從民國101年開始至106年逐年增加，但警察機關查獲青少年毒品犯罪人數卻也呈現遞增趨勢，這些反毒預算似乎沒什麼成效。

陳亭妃也表示，現在很多新興毒品，如小饅頭、咖啡包、糖果包等都被拿來當作毒品新包裝，但教育部的防制宣導還是很制式化，假如學生今天拿到奶茶包，也很難判別究竟是毒品還是真奶茶。

民主進步黨籍立法委員吳思瑤也指出，現在毒品防不勝防，包括LINE饅頭人包裝的咖啡包、郵票、軟糖等都變成毒品，實在太令人憂心。

民主進步黨籍立法委員張廖萬堅也提到，現在通訊軟體網站都在傳，飲料、咖啡包、王子麵等都變成毒品，青少年該如何判別？紫錐花反毒運動應該要對症下藥，不要只是唱歌跳舞、辦園遊會；而暑假查獲青少年吸毒的比率也很高，如105年暑假青少年吸毒人數比率占全年的63%，暑假好像變成吸毒夏令營，這個部分也應該要加強防範。

教育部長潘文忠表示，現在台灣毒品問題主要是第2級的安非他命施用者增加、第3級愷他命濫用者居高不下所致。尤其是毒咖啡包、液體毒品等新興毒品快速竄起，而青少年施用毒品多為混合性物質，使毒物純度下降，在微量施用後就代謝，不僅不易驗出，清查也很困難。

潘文忠指出，教育部已經和警政署合作，針對18至24歲青少年涉嫌毒品案件資料中比對，若發現有在學生，則由學校開案輔導，希望能夠有效減少黑數，也讓學校更能掌握個案學生狀況。

法務部次長張斗輝也指出，新興毒品竄起的確讓人感到憂心，由於要分辨並不容易，但警方只要查獲到新興毒品樣態，都會到反毒大本營網站更新最新資料，提供民眾查詢，未來也會繼續加強宣導。1060410

(中央社)