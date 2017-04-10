洗腎出血死亡 護理師判刑6月定讞

房姓婦人到醫院洗腎，導管接頭鬆脫，黃姓護理師未在第一時間發現，導致房女嚴重滲血死亡；最高法院今天維持高雄高分院見解，依業務過失致死判黃女6月徒刑、得易科罰金，全案定讞。

判決書指出，罹患失智症與嚴重冠心病的房婦，於民國102年8月間到高雄榮民總醫院進行血液透析治療（俗稱洗腎）時，導管接頭因不詳原因鬆脫，當時洗腎機器仍持續作業，導致房婦出現嚴重出血情況。

房婦的兒子見母親臉色異常慘白，趕緊通知負責協助洗腎的黃姓護理師處理；經急救，房婦仍因低血容性休克，不治身亡。家屬認為黃姓護理師有業務過失，訴諸法律。

黃姓護理師向法官供稱，有將房婦的導管接頭鎖緊，不知道為何會脫落，而且除了房女外，當天還有兩床的病人必須照料，沒有觸犯任何業務過失致人於死的犯行。

一審高雄地方法院認為，黃姓護理師從事血液透析護理工作多年，經驗豐富、技術嫺熟，竟在未將導管接頭完全旋緊，即進行血液透析治療，因而釀致導管鬆脫、滲血發生，被害人死亡及被害人之親屬難以平復之喪親至痛。

高雄地院認定黃姓護理師觸犯業務過失致人於死罪，處有期徒刑6月、得易科罰金。

黃姓護理師不服提起上訴；台灣高等法院高雄分院審酌相關事證與參酌房婦兒子等證人的供詞，認定黃姓護理師雖然有將導管接頭鎖緊，但卻沒有妥善照料被害人，以至於未能在第一時間，發現房婦的導管鬆脫，進而導致嚴重滲血，因而死亡的情況。

高雄高分院法官認為，黃姓護理師造成的後果不僅嚴重，且使房婦的親屬須承受此難以平復之喪親至痛，實有不該，但考量醫療行為本身即有高度風險，倘動輒課以重刑，勢將迫使醫療從業人員為圖避險，而採取消極性或過度不必要之預防性醫療行為，此等結果自非國民之福。

因此，衡酌黃姓護理師無前科，兼衡其過失程度以及尚未與被害人家屬達成和解，量處有期徒刑6 月，並以新台幣1000元折算1日之易科罰金。

黃姓護理師不服再提上訴，最高法院今天維持高雄高分院見解，全案就此確定。1060410

(中央社)