提升孩子注意力 吃飯時間是關鍵

「吃飯動作快」，不少爸媽常催促孩子「吃快一點」，趕著上學、上補習班。不過，董氏基金會表示，孩子每餐吃飯少於20分鐘不僅容易變胖，少了咀嚼也少了大腦刺激。

董氏基金會食品營養中心今天引述一份美國研究，相較於至少有25分鐘吃午餐的學生，午餐時間少於20分鐘的學生進食量會減少，少吃13%的主菜、12%蔬菜和少喝10%的牛奶；且營養品質也受影響，吃水果的人少了13%。

另一份日本研究發現，相較於慢慢用餐的孩子，吃飯速度快的孩子無論是身體質量指數（BMI）、腰圍都更高，且腰圍身高比大於0.5的風險明顯增加。

董氏食品營養中心主任許惠玉受訪表示，吃飯速度太快，會讓大腦飽食中樞來不及接收飽足訊息，孩子在感覺到吃飽前就已經吃過量，易導致肥胖；也可能根本不知道自己吃下了哪些東西。狼吞虎嚥也容易造成部分孩子消化不良、胃脹氣，或不小心吞下細骨魚刺等，傷害胃腸。

細嚼慢嚥很重要，許惠玉說，咀嚼可刺激唾液分泌、幫助消化，預防腸胃疾病發生；還能刺激腦部細胞，有助提升孩子學習力和記憶力。

咀嚼也有按摩牙齦和清潔牙齒效果，有益牙周健康；學齡前足夠的咀嚼也能幫助口腔齒顎發展，及舌頭與嘴唇等口腔器官靈活度。

「吃得快、吃得多，但營養卻不夠」，許惠玉說，軟的食物因為容易吞嚥，能吃得比較快，但營養價值可能較差。如西瓜和芭樂，後者營養價值高，但就要花比較多時間咬；如糙米飯和加工的軟麵包，糙米飯也需要慢慢咀嚼。

董氏基金會建議，食育第一步就是教孩子坐下來專心的細嚼慢嚥、慢慢吃飯。父母師長需給孩子足夠的用餐時間，每餐至少20分鐘以上，孩子才能吃足營養，並有時間可以多咀嚼，讓消化吸收更好。

許惠玉說，孩子吃飯時應不看電視、電腦或玩手機，讓孩子專注在餐點上，認識自己吃下的食物、品嚐不同的口感風味；當孩子學會享受吃的快樂，滿足和飽足感自然會增加，也能避免消化不良或攝取過多熱量。1060410

(中央社)