破NBA紀錄 魏斯布魯克42次大三元
美國職籃（NBA）奧克拉荷馬雷霆明星後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）今天完成本季第42個「大三元」，打破NBA紀錄，並投進致勝球，率領球隊以106比105險勝丹佛金塊。
魏斯布魯克今天繳出50分、16籃板、10助攻，完成本季第42度單場大三元，打破了由前NBA球員羅伯森（Oscar Robertson）在1961-62球季創下的單季41次大三元聯盟歷史紀錄。
羅伯森當年每場平均比賽可拿下30.8分、12.5籃板、11.4助攻，成為聯盟唯一一名平均數據大三元的好手；直到這個球季才有魏斯布魯克以平均每場31.7分、10.4助攻、10.7籃板的成績，追上羅伯森的腳步。
魏斯布魯克說，「很感謝我的隊友們、教練團、球團、所有球迷、我的家人，你們一直相信我，並給予我空間讓我做我想做的事」。
這是魏斯布魯克第3次50分以上的大三元，比任何一位NBA球員還多，本季也有8次大三元的得分在40分以上。
魏斯布魯克在上半場結束時拿下23分、12籃板及6助攻已經有「雙十」數據，在第4節剩下4分17秒時，當時他幫隊友克里斯頓（Semaj Christon）投進了一記三分球，完成第10次助攻，創造本季第42個大三元。
接下來魏斯布魯克更投進壓哨球結束比賽時，讓現場觀眾高聲歡呼，他也跳起來慶祝，隨後被隊友團團圍住慶祝。
魏斯布魯克表示，這是一個單純有著腎上腺素、情緒高漲、致勝球的一場比賽，這是從小就會夢想的事，一路走來，這會是難以忘懷的回憶。1060410
(中央社)
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