4月10日中視午間新聞速速報

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中視新聞午間新聞搶先看20170410

今夜變天!明起恐有雷雨 下到週五

這個星期，天氣不穩定！一道鋒面正從台灣北部海面接近，預估今天深夜至明天凌晨抵達，明早起降雨一路由北往南，全台有雨。周二、周三天氣變化劇烈，甚至有雷雨發生，直到周四起趨緩；周五前水汽移入，仍有陣雨。

前立委盧嘉辰妻車禍 死者家屬控不聞問

前立委盧嘉辰的妻子遭民眾爆料，在桃園發生一起車禍，造成一名機車騎士送醫不治，但事後不聞不問，也沒有到靈堂上香，盧嘉辰與妻子否認指控，表示等遺體解剖發還家屬，會前往捻香致意，也會負起該負的責任.

推鐵道觀光 交通部長:車廂擬分級收費

前瞻建設將編列四千多億元推動全國軌道建設，交通部長賀陳旦指出，軌道建設整合提升後，交通部將檢討修改鐵路法，希望針對不同功能及成本去思考價格分級；部分觀光支線也可思考對外國觀光客收取比較高票價。

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(中時電子報)