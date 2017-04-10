珍娜傑克森和富豪老公離婚 控制慾是原因

珍娜‧傑克森。(美聯社)

美國流行音樂天后珍娜‧傑克森(Janet Jackson)最近才和卡達億萬富翁Wissam Al Mana產下一子、但兩人卻協議離婚，現在傳出主要原因可能是Wissam隨著珍娜懷孕產子，控制慾也越來越強。

英國《每日郵報》(Daily Mail)的消息來源表示，珍娜覺得在她懷孕期間，Wissam的控制欲越來越明顯，她已經讓Wissam影響她的穿著打扮、甚至是她在演唱會的表演方式，這些都讓她覺得很瘋狂，也擔心會因此失去粉絲。珍娜近幾年的表演比起過去，轉為比較低調、甚至是取消演出。

在她驚喜地在年屆50歲時懷孕生子後，Wissam和珍娜之間的緊張關係和文化衝突也越來越明顯，珍娜喜歡親自照顧兒子，朋友說自兒子出生後，珍娜只有離開兒子身邊兩次，第一次是為了買嬰兒衣物，第二次市和媽媽和姐姐出門逛街買東西。然而Wissam對兒子應該如何教育等，也有很強烈嚴格的想法，他在倫敦富裕的Belgravia區域、為珍娜和兒子聘請了24小時照顧人員。

珍娜和Wissam的兒子今年1月3日出生後，從來沒有出現在大眾眼前過，珍娜在哺育孩子的時候也傳出被禁止離開家裡，Wissam本人也不會在場。

壓垮兩人關係的最後一根稻草，傳出是珍娜86歲的母親凱瑟琳(Katherine)，凱瑟琳之前指控其姪女婿Trent在她家安裝隱藏式攝影機，二月時她到英國見自已的孫子、順便暫時放下這個指控，一直到最近洛杉磯法官要求她出庭才回美國。

珍娜覺得Wissam對凱瑟琳的困境不聞不問感到寒心，珍娜非常擔心自己的媽媽，但覺得Wissam似乎毫不關心。Wissam過去宣稱家庭就是他一切的重心，因此他未多支持自己的丈母娘，似乎已經代表婚姻已觸礁。

在婚後珍娜也疑似轉信伊斯蘭教，甚至開始閱讀伊斯蘭教讀物。但宗教不是兩人關係產生裂痕的主因，Wissam對珍娜同意住在倫敦這件事相當滿意，但珍娜對Wissam限制她出現在大眾眼前，以及不願意和她家人朋友會面感到相當不滿。

(中時電子報)