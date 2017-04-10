蘇迪勒風災改變地貌 12名登山客迷途烏來紅河谷
新北市烏來區紅河谷前年受蘇迪勒颱風侵襲嚴重坍塌，至今尚未復原，12名平均年齡55歲的登山客本月8日上午8時許從三峽熊空登山至烏來紅河谷，因地貌改變找不到路而迷途，消防局獲報調派大批警義消入山搜救，9日上午9時許終於找到12人，順利救援下山。
警、消單位8日晚間接獲登山客家屬報案，指12人一早出門登山，原預定傍晚5時許下山返家，但遲遲不見人影，手機也打不通，警、消立即調派大批人力，分從三峽、烏來兩頭入山搜救，由於紅河谷沿線登山步道前年因蘇迪勒風災嚴重毀損，搜救困難重重。
警、消請當地熟知路況的義消協助持續深入深山搜尋，終於在9日上午9時許尋獲12人，所有人平安無虞，10時許全數順利下山返家。
消防局第4救災救護大隊長蕭力愷表示，該批登山客平均年齡約55歲，且未攜帶足夠的飲用水、食物及保暖衣物，所幸近來天候狀況穩定，否則遇到低溫或山區豪大雨，不但增加搜救難度，也可能導致生命危險，呼籲民眾登山要攜帶足夠的乾糧、飲用水及保暖衣物，也要先查詢當地登山資訊，避免發生意外。
(中時)
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