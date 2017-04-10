幾米夢幻移動之旅 淡海輕軌公共藝術

新北市淡海輕軌綠山線公共藝術，將由藝術家幾米量身打造作品「閉上眼睛一下下」，一系列立體作品。淡海輕軌的公共藝術，採委託創作，盼為台灣本土藝術家留下創作舞台。

市府捷運局今天表示，幾米是耳熟能詳的繪本作家，淡海輕軌公共藝術案，是幾米的「第一個正式」的大型公共藝術作品，提案歷程充滿挑戰。

無限的美好想像，是幾米為淡水留下的祝福。沿線的11個站，各從平面圖像走進立體世界的特色雕塑，故事的主角小女孩，以不同姿態引領乘客展開旅程。

大動物系列，則在月台上扮演起溫柔的邀請，上下車乘客可倚靠歇息，或是大大的擁抱；偷偷跑去一旁草地上睡覺的小女孩作品，希望延伸到站外的安排，能給乘客們更多的驚喜。

另有一件微觀幾米雕塑世界的裝置，除作為另一種視角的提醒，也同時記載公共藝術作品，從創意發想到實踐的過程。為讓公共藝術作品與站體更融合，也安排與雕塑呼應的彩繪玻璃，以豐富畫面，營造奇幻氛圍。

因輕軌候車站站體較小、淡水冬季多雨、東北季風強勁的天氣型態、輕軌候車站多並未設置站務人員等因素，都影響公共藝術作品設置方式、位置與材質挑選。

捷運局長趙紹廉說，鼓勵乘客啟動個人的故事線，以更隨性與即興的方式，感受淡海輕軌綠山線的公共藝術創作，深入探索淡水及淡海新市鎮的發展魅力。

市府大廳設有輕軌小常識區，讓大家可以瞭解全國第一條國車國造的輕軌路線，6月2日前參觀民眾，拍照上傳臉書分享，還可獲得限量淡海輕軌紀念品。1060410

(中央社)