潭子民宅火警 多人受困驚險救出

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台中市潭子區大富路一棟透天民宅今天凌晨發生火警，濃煙從1樓冒出，現場傳出有6、7人受困，台中市消防局趕往搶救，將受困民眾逐一救出，並將其中1人送醫。

台中市消防局於凌晨1時33分接獲通報指稱位於潭子區大富路一段的一棟3樓RC建築物，1樓有濃煙冒出，現場有民眾受困，隨即出動人車前往救援。

消防局到場發現受困民眾都在2、3樓等待救援，現場使用雙節梯將7名民眾分別由2、3樓救下，其中1名民眾一直咳嗽，表示需要前往醫院，隨即送往台中慈濟醫院。

火勢於1時55分控制、1時57分熄滅，消防局說，初步發現現場是1樓辦公室起火燃燒，燒毀櫃子5平方公尺、財物損失5萬元，起火原因仍待進一步鑑定。1060410

(中央社)