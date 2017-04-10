行政院：生技產業法規鬆綁已有成果
行政院今天表示，推動台灣生技產業的主要工作在於法規鬆綁，此修法工作已有一定成果，政府對生技產業的發展深具信心與決心，並已從法規面及實質面進行鬆綁。
行政院發言人徐國勇針對媒體「『5+2創新產業』規劃將屆周年 生技交了白卷」報導表示，為推動生醫產業發展，政府於去年11月提出「生醫產業創新推動方案」，相關法案已陸續送立法院審議。
法規面方面，徐國勇說，配套的修法，如「生技新藥產業發展條例」第3條修正案，已於今年1月18日修正公佈施行，放寬高風險醫療器材認定範圍，新增「新興生技醫藥產品」納入適用範圍，將可導引廠商投入高技術門檻的生技新藥。
其它如「科學技術基本法」已經完成一讀的審查程序，待政黨黨團協商完成，立法院即可進行二、三讀完成立法；「藥事法」部分條文修正案及「國家藥物審查中心設置條例制定案」，在今年2月已分別交付立法院「社會福利及衛生環境委員會」及「司法及法制委員會」審查 。
此外，「醫療器材管理法制定案」於今年1月公開於世界貿易組織（WTO）網站，給予國內外各界及各會員國60日的評論期。
徐國勇表示，政務委員陳添枝於今年3月審畢「外國專業人才延攬及僱用法案制定案」，目前正請國發會洽商相關部會後整理文字。上述皆為生技產業發展工作進程的成果。1060410
(中央社)
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