斗六鐵路立體化評估 交通部允諾支持
交通部長賀陳旦今天到雲林縣考察，對於斗六鐵路立體化可行性研究經費新台幣900萬元，允諾全力支持推動，至於採取高架或地下，尊重地方意見。
立法院交通委員考察交通建設，召集人鄭寶清、委員劉建國邀請交通部長賀陳旦、路政司、公路總局、台鐵局等到雲林縣會勘，副縣長丁彥哲、斗六市長謝淑亞及縣議員與各級民代等陪同。
劉建國和地方各界表達爭取斗六鐵路立體化的多年殷切期待，以解決斗六市、莿桐鄉、林內鄉「1市2鄉」居民交通需求，並期望均衡雲林與其他都市地區交通建設的城鄉差距。
台鐵經過斗六市有7個平交道，市中心因台鐵貫穿分為南北2區的發展失衡，鐵路平交道影響平面道路頻繁車流的順暢與安全，地方爭取改善多年未果。
交通部長賀陳旦聽取簡報後表示，斗六鐵路立體化範圍、推動期程及規劃內容都明確，支持可行性研究經費新台幣900萬元，未來是採取高架或地下，尊重地方需求意見，至於未來實質建設經費，也會整體研究。
此行考察雲林交通建設項目，包括斗六鐵路立體化、縣道145線、156線拓寬等工程，期望建構安全又順暢的交通路網。1060410
(中央社)
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