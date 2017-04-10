國5取締龜速車 上午尚未開出罰單

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國5龜速車今天正式開始取締罰款，高公局今天表示，上午尖峰時間最低車速為80公里，上半天還沒開出罰單。

國道5號雪山隧道最低速限從每小時60公里提升為70公里，今天開始執法取締，違者將處新台幣3000元到6000元罰鍰。

正式執法首日，高公局表示，上午尖峰時間，雪山隧道北上最低車速為83公里，南下80公里。國道公路警察局說，截至中午11時還沒開出罰單。

第九公路警察大隊表示，上午已在雪隧南北向各一處架設儀器取締龜速車，坪林行控中心也會適時透過廣播，呼籲駕駛在適當速限內行駛。

根據高公局觀察，最低速限由60公里提升到70公里，雪隧通過量有增稍，北上尖峰每小時可通過2300輛次，較以往多100輛，而南下車流則是車速增快。

高公局呼籲，駕駛人請依速限標誌指示行車，大客車及慢速車靠右行駛，如在正常車流下未達最低速限，將依規定舉發，高公局也將持續觀察雪隧行車狀況，及最低速限提升後對紓緩壅塞的成效。1060410

(中央社)