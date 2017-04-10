劉德立主持台灣巴拿馬友誼盃桌球賽開幕

中華民國駐巴拿馬大使劉德立夫婦當地時間8日上午在巴警政署桌球俱樂部與巴京市長布蘭敦夫婦及巴警政署警察總監品松，共同主持「2017年台巴友誼盃桌球賽」開幕儀式。

該署體育計畫處長Julio Aizpurua、巴桌球協會主席Emilio Wong、台灣桌球教練黃榮欽、駐館全體同仁、參賽選手暨其親友及多家巴國媒體計有「國家廣播電事臺第11頻道」（SERTV）、「Telemetro電視台第13頻道」、「巴拿馬星報」、「自由都會報」及「世紀報」等計百餘人出席。

品松（Omar Pinzon）致詞首就劉德立慨助安排「巴拿馬桌球國手及教練培訓計畫」的台灣專業桌球教練黃榮欽於每週六下午前往該署俱樂部指導其會員事申致謝悃；在黃榮欽專業且熱情指導下，該署桌球俱樂部會員桌球技術明顯提升。

劉德立致詞表示，「巴拿馬桌球國手及教練培訓計畫」是駐館於去年9月布蘭敦為提升巴國桌球選手國際競賽水準及教練專業技能與知識所請，特邀台灣具豐富教學經驗的黃榮欽來巴，自今年1月15日起至4月15日，為巴國桌球教練及培訓選手進行為期3個月的指導。

而當天賽事是這項計畫的成果驗收，總計有99位選手參賽，經3月17日至26日預賽後，當天計有54位選手進入複賽同場競技，相信透過這次賽事，必能讓參賽選手展現3個月來訓練的成果。

劉德立與布蘭敦（Jose Isabel Blandon）及品松共同主持開球儀式；品松則代表該署致贈布蘭敦、劉德立及黃榮欽紀念獎牌，以表達該署對他等情誼珍視與感謝。精彩賽事即在與會嘉賓與全體參賽選手合影後展開。

劉德立賽前並接受在場媒體專訪。參賽選手經分組競賽並逐一淘汰晉級，比賽至下午3時結束，劉德立除頒發優勝選手獎牌，並將賽程所使用的兵乓球致贈予巴警政署桌球俱樂部。活動歷時7小時。

9日計有「巴拿馬星報」等6家巴國主流媒體分平面或電子方式刊載「2017年台巴友誼盃桌球賽」相關報導共10則，大篇幅報導駐館舉辦這項賽事對巴國桌球發展的貢獻，使其蔚為風潮並促進巴國政府及民眾的重視，廣收台巴體育交流宣傳效果。1060410

(中央社)