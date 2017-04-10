公幼不足 高市：盤點空間助升教保服務
高雄市教育審查委員會規劃4年增置公共化幼兒園318班，但今年8月才要新設3校14班，其中公幼只有3班，高雄市教師工會今天批評市府公幼增班「攏係假」，無助出生率提高。
高市府教育局回應，已擬定106年到109年推動公共化教保服務增設非營利幼兒園31園144班，提供4160人。
教育局表示，目前公私幼供應量7萬多人，入園幼生數5萬多名，足可容納幼兒入園需求；惟考量家長育兒負擔，持續盤點各機關及國中小閒置空間，規劃設置非營利幼兒園，以提升公共化教保服務供應量。
高雄市教師工會副理事長陳建志與市議員陳信瑜、蕭永達共同召開記者會，檢視高雄市的公幼設置情形。
工會批評市府口口聲聲說要提高出生率，卻未見市府具體行動，相對新北市和台北市增設公幼比例，高雄市差很大，4年來只增加8班公幼，比台北的128班、新北216班相形失色。
高市教育局擬定8月新增3班公幼及3校11班非營利幼兒園，陳建志批評不管學費、師資或是收托時間都不如公幼條件，讓殷殷期盼公幼普設的家長大失所望。
全教總副主委顏嘉辰指出，行政院宣示會擴大幼兒教保公共化方案，允4年增加1000班，但是高雄市明顯不足，質疑高雄市對人口提升仍不夠積極。
陳信瑜指出，考量少子化的問題，她認為公私幼兒園設置應考量共同存在的市場機制，不只以提高公幼數量為目的，私幼教學的品質及彈性也應提升。1060410
(中央社)
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