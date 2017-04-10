前瞻建設公聽會開放旁聽與否 藍綠爭論不休

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藍綠立委針對是否讓地方政府官員入場旁聽爭論不休。（黃世麒攝）

擔任召委的立委邱議瑩（中）一度對已入場的新北市經發局長施威全下「逐客令」。（黄世麒攝）

國民黨立委李彥秀等人要求公聽會開放旁聽。（黄世麒攝）

擔任召委的立委邱議瑩一度對已入場的新北市經發局長施威全（見圖）下「逐客令」。（黃世麒攝）

行政院推動8800億元的前瞻基礎建設計畫，10日在立法院舉辦首場公聽會，藍綠立委針對是否讓地方政府官員入場旁聽爭論不休，擔任召委的立委邱議瑩一度對已入場的新北市經發局長施威全下「逐客令」。

(中時)