前立委盧嘉辰妻撞死人 吳麗香：會負起全責

前立委盧嘉辰太太吳麗香被家屬指控於3月31日下午15點58分許，於桃園市蘆竹區南山路往山腳方向迴轉時，撞死28歲游姓男性騎士，事後不聞不問。吳麗香今表示，一定會負起全責，已與家屬聯絡，將待解剖完畢，檢方相驗釐清死因後，前往靈堂捻香致意。

(中時)