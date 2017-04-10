時力發言人別自以為「大老二」!藍提7點合作訴求反擊

針對時代力量提出的7點合作訴求，國民黨召開記者會予以「回敬」。（國民黨提供）

時代力量發言人李兆立日前表示，若國民黨做得到7件事，就願意考慮雙方合作；國民黨文傳會副主委胡文琦今（10）日召開記者會指出，時代力量仍搞不清楚自己只是在野黨，他同樣提出7個條件，如果時力能做到，就願意好好考慮兩黨是否要站在同一陣線。

胡文琦認為，時代力量主席黃國昌至今仍搞不清楚自己應是忠誠的在野黨，試圖藉由提告洪秀柱，轉移時力的監督制衡無方；胡並批評，時力現在還以反黑箱訴求、藉「聯席會議審查」杯葛兩岸協議監督條例的技術性放水來配合蔡英文，不符在野黨的基本職責。

另外，胡文琦也開出7點條件，強調若時代力量能做到，那國民就考慮讓他們能重新回到「真正『反對黨』」的監督制衡行列。

這7點分別為；1.先將顯有不當、不符問政比例的政黨補助費全數捐出做公益；2.拋開蔡意神主牌且爾後不准再夜奔敵營、黑箱面見蔡英文背叛廣大台灣基層勞工；3.堅持318學運的共識，「絕不能像柯建銘說的『已走到盡頭』」，全力維護台灣的民主法治與憲政體制。

4.全面放棄打假球、只有嘴巴說說的「國家正常化」行為，先直接要求蔡政府處理獨立建國問題，再對蔡政府近期所發生的詐欺犯遣返中國大陸事件立即嚴正抗議；5.實現真正國會理性的「在野監督監督力量」，而非換了位子就換了腦袋，卑躬屈膝式地表現出小綠綠的「扈從」迴護。

6.徹底坦白從寬並學會使用Google，且好好Google一下時力以前究竟曾經說過什麼話、做過什麼承諾？因為凡走過必留下痕跡，尤其是不要企圖將罷免黃國昌的原因，硬拗成是同婚議題；7.時代力量發言人別再發出不只有「中二病」嫌疑，還真以為自己是「大老二」的臉書言情回應。

(中時電子報)