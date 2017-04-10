民調領先 林佳龍：與自己賽跑
台中市長林佳龍今天（10日）在市政會議前接受媒體訪問，對於媒體公布民調，他的施政滿意度、喜歡度、下屆市長選舉民調等指標領先，他強調，對於現任者來說，自己要跟自己賽跑，行穩致遠，現任市長先把政績做好最重要，感謝市民給予肯定，這是鼓勵也是責任。
旺旺中時媒體集團公布艾普羅民調指出，林佳龍在施政滿意度與喜歡度都達5成以上，下屆市長選舉，他的民調48.5%，也大幅領先國民黨幾位可能的參選人。
對此，林佳龍感謝市民肯定，對現任者來說是與自己賽跑，台中正處大建設發展階段，也獲得中央支持，許多政策皆已上軌道，他會加速用政績贏得市民支持。
林佳龍強調，台中正處於大建設發展階段，升格後的各項基礎建設，包括交通、水利、經濟產業、社會福利及教育文化等，都獲得中央支持，也讓市府更可放手去做。他上任一開始需要推動革新，現在許多政策皆已上軌道，未來他會加速努力，用政績贏得市民支持。
至於其他競爭者，林佳龍說，民主時代難免有各項競爭，他自己將以開放的心態，透過良性競爭，讓城市更好，這是參與民主政治每個人共同的信念。
根據艾普羅民調於今年4月6日進行的「台中市長滿意度調查
」，55.2%受訪者對林佳龍上任後表現滿意，喜歡林佳龍的達59.1%，其中，原台中縣區的支持度近60%。
針對下屆台中市長選舉，林佳龍與立委江啟臣民調支持度各為47%和23.5%、林佳龍與立委盧秀燕為44.7%和28.5%、林佳龍與前台中市副市長蕭家淇則為48.5%和21.8%，皆大幅領先。
(中時)
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