認清現實 台灣別買F-35戰機比較好

美國海軍陸戰隊的F-35B垂直起降戰機2016年11月19日準備降落在巡航太平洋的「美利堅號」（USS America，LHA 6）兩棲突擊艦上。（圖/美國海軍）

F-35B匿蹤戰機2015年在美國猶他州希爾空軍基地（Hill Air Force Base）首度完成垂直∕短距起降的資料照。（圖/美國空軍）

川普政府考慮對台軍售的消息甚囂塵上，消息稱，軍售最早可能在今夏進行，而項目可能包括洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-35戰機，以及先進防空系統。

《外交家》（The Diplomat）網的評論指出，無論白宮放出可能售台F-35的消息，是要提高美國總統川普與中國國家主席習近平首度峰會談判的籌碼，還是確實有這打算，關鍵問題仍在於，萬一台海真的爆發衝突，F-35戰機究竟能發揮多大的效用。

但簡單明瞭的答案是︰不怎麼管用！

評論指出，鑑於兩個原因，F-35對台灣來說，實在是不理想。首先，台灣的國防採購預算有限，而F-35實在是太貴了。其次，在F-35還沒來得及升空，發揮空中優勢前，很容易便會在地面遭中國空軍，或是中國彈道飛彈摧毀，讓台灣得不到採購這第5代戰機所帶來的任何好處。

台灣目前約有320架現役戰機，其中包括自製的F-CK-1經國號戰機、法製幻象2000-5型戰機，還有改裝的美製F-16戰機。由於預算限制，加上缺乏支援大型機隊的基礎設施，因此要是台灣決定採購能垂直，或短距離起降，即使在跑道萬一遭摧毀時，也能起飛的F-35B戰機，那空軍極可能會淘汰很大一部分戰機。

外傳台灣將採購150架F-35A傳統戰機，以及60架垂直∕短距起降F-35B匿蹤戰機，但這聽來未免太不切實際。

未來20年，台灣預料將花費約250億美元（約7,650億台幣）維修並更新戰鬥機隊。而台方的年度國防開支平均為100-110億美元（約3,100 -3400億台幣），因此軍方對戰機隊的投資，將是龐大的財政負擔。

據《外交家》估計，台灣向美國採購50－60架F-35B戰機，大概要花90－120億美元（約2,800－3,700億台幣），而這還不包括營運支出。要是台灣的國防開支未來幾年不會大幅增加，那幾乎沒有多餘的經費可投入新型防空飛彈系統等不對稱戰力上。

若是不增加防空飛彈系統，光靠台灣的31個中、遠程反彈道飛彈防禦系統，根本很難應付解放軍約1,100到1,300枚彈道飛彈。而在這些飛彈中，有數百枚是巡弋飛彈，以及長程多管火箭發射器。台海衝突一旦爆發，中國空軍很可能會出動600架戰機，台灣的防空系統很難招架這飽和攻勢。

既然台灣無力防禦空襲，便意味著跑道會迅速遭解放軍摧毀。縱使有部分F-35戰機能逃過一劫，但由於缺乏必要的基礎設施支援，也撐不了多久。就算部分F-35戰機順利起飛，很可能也沒有得以正常運作的空軍基地可返回。

評論指出，要是台灣能把採購戰機的錢省下來，便意味在未來20年間，有約7,650億台幣可以用來買新的面對空飛彈防禦系統。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）曾在2016年的研究報告中建議，台灣僅保留少數升級後的F-16戰機，將節餘的經費增設4個愛國者飛彈連及21個防空排，配備「哨兵雷達」（Sentinel radar），並以1,600 到2,100 枚AIM-9X 或AIM-120飛彈武裝。

而結合防空排與新式長程面對空防禦系統，將能在某種程度上化解飽和攻擊的問題，為台灣爭取自衛的時間。

(中時電子報)