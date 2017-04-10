施壓中選會？吳育昇告吳秉叡加重誹謗二度不起訴
立委吳秉叡2014年召開記者會，指控新北市議員蔡錦賢因賄選判刑7月，潛逃大陸多年，等行刑權時效消滅才返國參選，而前立委吳育昇竟向中選會施壓，並向媒體指稱「吳育昇本人也請中選會開過協調會」，遭吳育昇控告加重誹謗。台北地檢署二度調查，認定吳秉叡發言曾經過查證，且言論內容具公益性，不符加重誹謗要件，今日處分吳秉叡不起訴。
北檢去年4月即曾對吳秉叡處分不起訴，但吳育昇不服聲請再議；台灣高檢署認為，北檢未詳查吳秉叡當日發言經過及傳訊採訪吳秉叡的記者等，將案件發回北檢重新偵查。
該名記者出庭證稱，「吳育昇本人也請中選會開過協調會」、地方議員盛傳此事等內容，均是吳秉叡受訪時說法。
此外，由於吳秉叡受訪時，曾指地方盛傳吳育昇曾請中選會召開協調會，檢察官為釐清此說法所為何來，傳喚蔡錦賢新北市淡水區選民，該選民證詞與吳秉叡說法大致相符；檢方因此認定，吳秉叡記者會及受訪發言內容均已經查證。
檢方認為，吳秉叡以質疑語氣發表言論，且針對蔡錦賢參選議員一事，基於公共利益提出質疑，而非意在貶損吳育昇名譽。
蔡錦賢1998年擔任淡水鎮民代表會主席時，涉嫌為羅福助賄選，被依預備行賄罪判刑7月、褫奪公權2年；蔡案發後潛逃大陸，直到行刑權時效結束才回返台並當選議員；吳秉叡、段宜康、蔡其昌等綠營立委，2014年即為此召開記者會質疑。
(中時)
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