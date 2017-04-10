轉型正義？民進黨搞去蔣化延燒到國父
二二八70周年剛過，民進黨獨派搞去蔣化方興未艾，但許多人不知道，這波野火還延燒到國父孫中山。對歷史人物的批判運動，讓人頗有時空錯置之感！
據《聯合報》報導，國民黨主席洪秀柱去年10月赴大陸南京中山陵謁陵，算是民進黨執政後少有的一次兩岸互動，但這個活動竟引發人關注所謂的「國父陵園管理委員會」。
上述委員會屬總統府管轄，據總統府組織法內容，中山陵陵墓的管理乃由政府指派委員21到27人；北京的國父衣冠塚也編制3人管理。但實際上，國府播遷來台之後，國父陵管會就不曾運作過。
對於這塊「處女地」，民進黨立委管碧玲與林俊憲先後提出，修正「中華民國總統府組織法第十七條」與廢止「國父陵園管理委員會組織條例」。閣揆林全也表示，有必要盤點過時法令。
回顧此前，民進黨立委高志鵬亦提過廢除國父遺像，以及廢止向國父行禮，甚至提案修改新台幣樣式，改掉含有有蔣公以及國父的肖像。總而言之，這波大搞去蔣化、去國父的歷史人物批判運動，不免讓人有時空錯置的感受。
(中時電子報)
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