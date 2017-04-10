八里烘焙職訓班開訓 培養精神病友技能

我要評比

衛生福利部八里療養院與新北市政府勞工局合作，今天開辦複合式烘焙班。職訓老師是有豐富烘焙教學經驗的高淑華，和擁有職能治療專業背景的吳芷涵擔任輔導員。

八里療養院長陳俊鶯，今天在開訓典禮表示，辦理烘焙職業訓練經驗豐富，可提供全面性的服務，職訓成效良好。

她說，病友依不同工作性質，每月支領約新台幣1萬元的生活津貼，對病友而言意義重大。不但獲得工作的訓練機會，也建立病友日後回歸社區就業的信心。

負責烘焙職訓班的職能治療師謝佩君表示，職訓老師有豐富烘焙教學經驗的高淑華，和擁有職能治療專業背景的吳芷涵擔任輔導員。全班共12名學員接受訓練。

除第一天開始訓練精準的秤重食材外，未來課程將加強人際互動、社交技巧訓練，並在工作中，加強病友壓力處理能力及對環境的適應力，及藉由實際工作訓練、烘焙製作、產品行銷等活動，增加精神病友的信心。

八里療養院自民國91年起投入身心障礙者的職業訓練，在烘焙班學員完成6個月的職訓後，會輔導完訓的學員參加烘焙丙級技術士證照考照，以及輔導就業。

療養院職能治療科主任張自強說，職能治療計劃及方案，會針對精神病友提供完整的評估與個別化的服務，滿足生活、休閒、社交、被接納的需求，緩和照顧者的壓力。1060410

(中央社)