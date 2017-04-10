八里烘焙職訓班開訓 培養精神病友技能
衛生福利部八里療養院與新北市政府勞工局合作，今天開辦複合式烘焙班。職訓老師是有豐富烘焙教學經驗的高淑華，和擁有職能治療專業背景的吳芷涵擔任輔導員。
八里療養院長陳俊鶯，今天在開訓典禮表示，辦理烘焙職業訓練經驗豐富，可提供全面性的服務，職訓成效良好。
她說，病友依不同工作性質，每月支領約新台幣1萬元的生活津貼，對病友而言意義重大。不但獲得工作的訓練機會，也建立病友日後回歸社區就業的信心。
負責烘焙職訓班的職能治療師謝佩君表示，職訓老師有豐富烘焙教學經驗的高淑華，和擁有職能治療專業背景的吳芷涵擔任輔導員。全班共12名學員接受訓練。
除第一天開始訓練精準的秤重食材外，未來課程將加強人際互動、社交技巧訓練，並在工作中，加強病友壓力處理能力及對環境的適應力，及藉由實際工作訓練、烘焙製作、產品行銷等活動，增加精神病友的信心。
八里療養院自民國91年起投入身心障礙者的職業訓練，在烘焙班學員完成6個月的職訓後，會輔導完訓的學員參加烘焙丙級技術士證照考照，以及輔導就業。
療養院職能治療科主任張自強說，職能治療計劃及方案，會針對精神病友提供完整的評估與個別化的服務，滿足生活、休閒、社交、被接納的需求，緩和照顧者的壓力。1060410
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。