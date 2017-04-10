兩岸電影展 鳳小岳林子熙為台片造勢
「兩岸電影展」邁入第9年，今年有7部台灣電影將在中國北京、保定兩城市放映，其中「我的蛋男情人」男主角鳳小岳、「再見女兒」女主角林子熙將出席開幕活動。
第9屆兩岸電影展4月13日至18日在北京、保定舉行為期1週的放映。今年台灣電影在北京、保定放映7部影片，包括「我的蛋男情人」（大陸映名「愛情凍住了」）、「再見女兒」、「心靈時鐘」、「只要我長大」、「林北小舞」、「德布西森林」以及紀錄片「音樂家周藍萍」。
今年延續去年的嘗試，與「北京大學生電影節」再次合作，將台灣電影帶入校園，介紹給更年輕的學生族群，許多參與過的台灣導演也表示，確實從學生的觀影反應得到了很多有趣的回饋。
今年北京、保定選定「我的蛋男情人」與「再見女兒」作為影展開幕片，鳳小岳也為了影展特別把工作檔期挪開，將出席「兩岸電影展」14日在北京的開幕首映儀式。被大陸媒體形容是小桂綸鎂的「再見女兒」女主角林子熙，也將代表該片參加兩岸電影展活動。1060410
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。