上海取消26職業認證 含網編與模特兒

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中國大陸上海市今天公布，再取消26種職業的資格許可證，包含網路編輯員、服裝模特兒等。

中國大陸不少職業都需要資格證，以考試等方式取得證照，但這類行政審批也造成貪汙索賄的尋租空間，或是影響市場效率。

大陸國務院總理李克強為尋求經濟改革，近年強調「簡政放權」，取消職業資格為其中一種政策。

根據上海市政府新聞辦公室官方微博「上海發布」，此次取消的26項職業資格許可包括災害訊息管理從業人員、價格鑑證師、招標師、礦產儲量評估師、物業管理師、花藝環境設計師、網路編輯員、服裝模特兒、音響師、鐘錶維修工等。1060410

(中央社)